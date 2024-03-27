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        AK Parti'nin Silopi Belediye Başkan adayı Mehmetoğlu, gençlerle buluştu

        AK Parti'nin Silopi Belediye Başkan adayı Nihat Mehmetoğlu, gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:09 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:09
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        AK Parti'nin Silopi Belediye Başkan adayı Mehmetoğlu, gençlerle buluştu
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        AK Parti'nin Silopi Belediye Başkan adayı Nihat Mehmetoğlu, gençlerle bir araya geldi.

        Silopi Meslek Yüksek Okulu kafeteryasında düzenlenen etkinliğe, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, Mehmetoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Mesut Atille ve gençler katıldı.

        Etkinlikte, Mehmetoğlu projeleri hakkında bilgi verdi, gençlerin sorularını yanıtladı.

        TÜGVA Silopi İlçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu, her zaman gençlerin yanında yer aldıklarını ifade ederek, "Gençlik geleceğimizdir. İlçemizin kalkınması ve projelerin üretilmesini çok önemsiyoruz. Bu bağlamda AK Parti Silopi Belediye Başkan adayı Mehmetoğlu'nu gençlerle buluşturduk." dedi.

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