AK Parti'nin Silopi Belediye Başkan adayı Mehmetoğlu, gençlerle buluştu

TÜGVA Silopi İlçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu, her zaman gençlerin yanında yer aldıklarını ifade ederek, "Gençlik geleceğimizdir. İlçemizin kalkınması ve projelerin üretilmesini çok önemsiyoruz. Bu bağlamda AK Parti Silopi Belediye Başkan adayı Mehmetoğlu'nu gençlerle buluşturduk." dedi.

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