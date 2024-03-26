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        Şırnak'ta seçimlere müdahale için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

        ŞIRNAK'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 'Dorşin Botan' kod adlı kadın terörist Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 12:58 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:05
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        Şırnak'ta seçimlere müdahale için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı
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        ŞIRNAK’ta jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan aranan ve Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 'Dorşin Botan' kod adlı kadın terörist Ç.G. yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, Ç.G.’nin terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek için görevlendirildiği belirtildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 21 Mart’ta gerçekleştirdiği operasyonda, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan ve Türkiye’ye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 'Dorşin Botan' kod adlı Ç.G. adlı kadın terörist yakalandı. Yapılan araştırmada Ç.G.'nin terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek amacıyla görevlendirildiği belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada, “Dorşin Botan(K) Ç.G, 2009 yılında bölücü terör örgütüne (BTÖ) katılarak terör faaliyetlerine başlamış, Kuzey Irak Gare alanında bulunmuş, 2011 yılında Kandil’de, 2015-2017 yılları arasında Suriye/Derik bölgesinde sözde karargahta sorumlu düzeyde YPJ komutanı olarak görev yapmış, daha sonra 2019-2020 yıllarında sözde Şengal saha komutanı olmuş ve BTÖ faaliyetlerini sürdürmüştür. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan başarılı operasyon sonucunda yakalanan Dorşin Botan(K) Ç.G, Şırnak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek ve terör örgütlerine karşı her zaman en etkin mücadele verilecektir” denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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