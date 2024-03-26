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Şırnak'tajandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan ve Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Dorşin Botan kod adlı Ç.
Şırnak’tajandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan aranan ve Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Dorşin Botan kod adlı Ç.G. yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, Ç.G.’nin terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek için görevlendirildiği belirtildi.
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