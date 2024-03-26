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        FLAŞ

        Şırnak'tajandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan ve Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Dorşin Botan kod adlı Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:46
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        Şırnak’tajandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan aranan ve Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Dorşin Botan kod adlı Ç.G. yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, Ç.G.’nin terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek için görevlendirildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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