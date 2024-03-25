Ava gideceğini söyleyip evden çıktı; cansız bedeni bulundu

Güçlükonak ilçesi Damlarca köyünde oturan Recep Özer, 'Ava gidiyorum' diyerek evden çıktı. Özer, geri dönmeyince yakınları jandarmaya haber verdi. Köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Özer'in cansız bedeni, gece saatlerinde Yağmurkuyusu köyü kırsalında bulundu. Cenaze otopsi için morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞIRNAK'ta 'Ava gidiyorum' diyerek evden çıkıp, bir daha haber alınmayan Recep Özer'in (25) cansız bedeni bulundu.

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