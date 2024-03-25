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        Ava gideceğini söyleyip evden çıktı; cansız bedeni bulundu

        ŞIRNAK'ta 'Ava gidiyorum' diyerek evden çıkıp, bir daha haber alınmayan Recep Özer'in (25) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:02 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:05
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        Ava gideceğini söyleyip evden çıktı; cansız bedeni bulundu
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        ŞIRNAK'ta 'Ava gidiyorum' diyerek evden çıkıp, bir daha haber alınmayan Recep Özer'in (25) cansız bedeni bulundu.

        Güçlükonak ilçesi Damlarca köyünde oturan Recep Özer, 'Ava gidiyorum' diyerek evden çıktı. Özer, geri dönmeyince yakınları jandarmaya haber verdi. Köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Özer'in cansız bedeni, gece saatlerinde Yağmurkuyusu köyü kırsalında bulundu. Cenaze otopsi için morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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