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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:38
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından 31 şüpheliden 28'i serbest bırakıldı.

        Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

        1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi.

        1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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