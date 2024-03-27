Silopi'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Silopi ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

Silopi Kaymakamlığı tarafından bir otelde düzenlenen iftar programına, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

İftarın ardından şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Silopi Kaymakamı Cihat Koç, kapılarının her daim kendilerine açık olduğunu belirtti.