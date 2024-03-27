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        Silopi'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Silopi ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:38
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        Silopi'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
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        Silopi ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

        Silopi Kaymakamlığı tarafından bir otelde düzenlenen iftar programına, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        İftarın ardından şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Silopi Kaymakamı Cihat Koç, kapılarının her daim kendilerine açık olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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