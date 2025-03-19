Görümlü Belediyesi ailelere bayram için koli hazırladı
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ailelere koli hazırlandı.
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ailelere koli hazırlandı.
Görümlü Belediye Başkanı Şükrü Bakış, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla içerisinde şeker, çikolata, lokum, kolonya ve çocuk şekerlerinden oluşan koliler hazırladıklarını söyledi.
Bu kolileri beldedeki 800 aileye dağıtacaklarını bildiren Bakış, kolilerde bayram için ihtiyaç duyulan malzemelerin bulunduğunu belirtti.
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