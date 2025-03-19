Görümlü Belediyesi ailelere bayram için koli hazırladı

Bu kolileri beldedeki 800 aileye dağıtacaklarını bildiren Bakış, kolilerde bayram için ihtiyaç duyulan malzemelerin bulunduğunu belirtti.

Görümlü Belediye Başkanı Şükrü Bakış, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla içerisinde şeker, çikolata, lokum, kolonya ve çocuk şekerlerinden oluşan koliler hazırladıklarını söyledi.

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