        Cizre'de özel gereksinimli öğrenciler akranlarıyla buluşuyor

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayata geçirilen "En Özel Misafirim Projesi" kapsamında özel gereksinimli öğrenciler, akranlarıyla bir araya geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 12:20 Güncelleme:
        İsmail Ebul İz İlkokulu sınıf öğretmeni Hümeyra Yılmaz, özel gereksinimli öğrencilerin sosyal uyumlarını artırmak ve diğer öğrencilere empati yeteneği kazandırmak amacıyla "En Özel Misafirim Projesi"ni hayata geçirdi.

        Proje kapsamında özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrenciler, haftanın üç günü diğer sınıfları ziyaret ederek akranlarıyla bir araya geliyor, oyun oynayıp şarkı söylüyor.

        Öğretmen Yılmaz, yaptığı açıklamada, projenin merkezinde empati duygusunun yer aldığını belirtti.

        Proje ile özel gereksinimli öğrencilerin sosyal uyum ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştiğini ifade eden Yılmaz, diğer öğrencilerin de empati yeteneğinin arttığını kaydetti.

        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

