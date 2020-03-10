Eşi, 3 çocuğu ve kardeşi şehit edilen Hatice Acer, yılın kadını seçildi

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde eşi, 3 çocuğu ve kardeşi terör saldırısında şehit olan Hatice Acer, yılın kadını seçildi.
Beytüşşebap Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nca 'Yılın Kadını' ödül töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan ile çok sayıda kadın katıldı. Bu yıl yapılan etkinlikte 2007 yılında PKK'lı teröristlerin Beşağaç köyünde içme suyu hattında çalışan 12 kişiyi şehit ettiği saldırıda, eşi Yusuf, çocukları Rahmi, Sefer ve Reşit ile kardeşi Şeyhmus Acer'i kaybeden Hatice Acer, yılın kadını seçildi.
Ödülünü Kaymakam İsmail Pendik'ten alan Acer, gözyaşlarını tutamadı.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL
2020-03-10 14:39:33
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-