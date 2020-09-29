Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti

DHA

Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti


Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Kavaközü köyünde düzenlenen yer fıstığı hasat törenine telefonla bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kent genelinde bu yıl 60 bin dekarda 20 bin ton yer fıstığı üretimi yapıldığını belirterek, "Bu da Şırnak'ın ilk 3'teki ilden biri olduğunu gösteriyor. Allah'a şükürler olsun ki artık Şırnak hep güzelliklerle, hep rekorlarla, iyi konularda anılmaya başladı" dedi.
Türkiye'nin Irak ile Suriye sınırı arasındaki Şırnak'ın Silopi ilçesi Kavaközü köyünde, yer fıstığı hasat töreni düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, ziraat odalarının başkanları ve çiftçiler katıldı.
'ŞIRNAK BUNDAN SONRA NE DERSE O'
Törene telefon bağlantısı ile katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak'a özel bir ilgi gösterdiklerini ifade ederek, "2019'da 30 bin dekar olan toplam üretimin bu yıl 60 bin dekarda olması son derece önemlidir. Tabi ki üretimin de 20 bin tonlara gelmesi güzel. Bu da Şırnak'ın ilk 3 ilden biri olduğunu gösteriyor. Allah'a şükürler olsun ki artık Şırnak hep güzelliklerle, rekorlarla, iyi konularda anılmaya başladı. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her konuda Şırnak'ın, vatandaşlarımızın, belediyemizin, valiliğimizin yanındayız. Şırnak'a 18 yılda 518 milyon TL destek verdik. Bu da 4 misli tarımsal gayrı safi hasılanın artmasına sebebiyet verdi. Şırnak çok daha fazlasını hak ediyor. Çok daha fazlası yapılabilir. Çok daha fazlası için biz bakanlık olarak Şırnak'ın emrindeyiz. Şırnak bundan sonra ne derse o olacak" diye konuştu.
'DEKAR BAŞI 3 BİN TL GELİR'
Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından sonra Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, traktörün şoför koltuğuna geçerek çiftçilerle birlikte yer fıstığı hasadı yaptı. Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, şunları kaydetti:
"Yer fıstığı ilimizde özellikle 2017 yılından itibaren yapılmaya başlandı. O yılda 8 bin dekar iken bugün çok şükür 60 bin dekarı bulmuş durumdayız. Şu anda Türkiye'de yer fıstığı hasadında 3'üncü sıradayız. İlçemizdeki 10 köyümüzde bu faaliyet yapılıyor. 400'e yakın çiftçimiz de bundan gelir elde ediyor. Geçen yılın rakamlarına göre dekar başı brüt yaklaşık 3 bin TL gelir var. Bu sene tabi fiyatlar biraz daha arttı ve rekolteye göre çiftçimizin eline yaklaşık 330 milyon TL para geçecek, kazanç elde edecek."
Şırnak ve ilçelerinde üretilen yer fıstığı işlenmek üzere Osmaniye'deki fabrikalara gönderiliyor. Oradan da iç ve dış piyasaya pazarlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2020-09-29 15:25:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Şırnak’ta 3 terörist yakalandı
YEREL HABERLER Şırnak’ta 3 terörist yakalandı
Cizre 35 yıl sonra sinema salonuna kavuştu
YEREL HABERLER Cizre 35 yıl sonra sinema salonuna kavuştu
Isparta'dan Şırnak'a kardeş belediye yolculuğu
YEREL HABERLER Isparta'dan Şırnak'a kardeş belediye yolculuğu
Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 28 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 28 gözaltı
Başkan Yarka Şırnak’ta devam eden çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Yarka Şırnak’ta devam eden çalışmaları ...
Cizre OSB’deki fabrika için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Cizre OSB’deki fabrika için ilk kazma vuruldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X