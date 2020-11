MHP heyeti, Şırnak’ın sorunlarını sahada dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHPH) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Şırnak’ın mevcut sorunları ile çözümlerin neler olduğuna yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında görevlendirilen MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay bölgeye gelerek kentin sorunlarını yerinde görüp kanaat önderleri ve vatandaşlarla görüştü.

Yaklaşık 1 haftadır gezmedik ilçe, belde ve köy bırakmayan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi. MHP Şırnak İl Başkanlığını ziyaret eden Akçay'a MYK Üyesi Necmi Yıldırım, MHP İl Başkanı Halil Tatar, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti.



"Şırnak ve Hakkari artık bir huzur beldesi olarak anılıyor"

Gezi ve temasların ardından açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, bir haftadır Şırnak temaslarının devam ettiğini söyledi. Akçay, "Cizre, Silopi, Beytüşşebap, Uludere ilçelerini ve bir çok belde ile köylerimizi ziyaret ettik. Kanaat önderleri, vatandaşlarımız ile hemhal olduk. Yıllardır takip ettiğimiz MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli önderliğinde hassasiyetle takip ettiği ve talimatlandırdığı Şırnak’ın sorunlarının çözümü için gerekli girişimlerde bulunduğumuz gibi bundan sonrada Şırnak’ın gerek ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan yapılacak yatırımlar konusunda da MHP olarak bütün gayretimizi göstereceğiz. Şırnak’ın ulaşım konusundaki sorunları, ŞırnakCizre, Şırnak Van, ŞırnakSiirt onları takip edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile hükümet nezdinde gereken girişimleri yapacağız. Sağlık yatırımları var. Şırnak Irak sınırında Habur' 2. bir gümrük kapısının açılması konusunda önemli bir talep var. Bunu da ilgili Bakanlıklar nezdinde çalışmaların hangi safhada olduğunu takip edeceğiz. Şırnak ve Hakkari gibi illerimiz artık bir huzur beldesi olarak anılıyor. Gerekli kalkınmayı ve canlılığı da sağlamak suretiyle, küçükbaş hayvancılığa da gerekli desteğin verilmesi kanaatindeyim. Artık Şırnaklılar 30 yılı aşkın terör faaliyetlerinden bizar olmuş durumdadır. Bütün ülke olarak da bu terör saldırılarıyla çok canımız yandı. On binlerce şehitler verdik. Şu an Türkiye’nin terörle mücadelesi hem ülke içinde hem de ülke dışında çok büyük bir etkinlikle devam etmektedir. Artık terör bitme noktasına gelmiştir. Bölgemizdeki yerleşim yerleri de şu an itibariyle bir huzur beldeleri haline gelmiştir. Bu psikolojik tedirginlikte aşıldıktan sonrada öyle ümit ediyorum ki kısa süre içerisinde turizm yatırımlarında da artmasıyla birlikte bambaşka bir Şırnak’a kavuşacağız. Bizde Milliyetçi Harekat Partisi olarak bütün gayretimizi göstereceğiz" dedi.

