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HDP'liler acılı ailelerin çığlığını, ses sistemini açarak engellemeye çalıştı HDP'li vekiller de ailelerin yürüdüğü yol üzerinde durarak geçişlerini engellemek istedi

İHA

HDP'liler acılı ailelerin çığlığını, ses sistemini açarak engellemeye çalıştı HDP'li vekiller de ailelerin yürüdüğü yol üzerinde durarak geçişlerini engellemek istedi

Şırnak'ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Şırnak il binası önünde 11’inci haftada da bir araya geldi. HDP'liler acılı ailelerin açıklama yapmasını ses sistemlerini açıp ses çıkararak ve tencere, tavalara vurarak engellemeye çalıştı.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin HDP Şırnak il binası önünde başlattığı eylem 11'inci haftasına girdi. Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP'liler acılı ailelerin açıklama yapmasını ses sistemlerini açıp ses çıkararak ve tencere, tavalara vurarak engellemeye çalıştı. HDP Şırnak milletvekilleri Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz ve partililer il binası önünde toplanarak, basın açıklamasını engellemeye çalıştı. HDP Şırnak milletvekilleri Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz acılı annelerin yürüyüş yaptığı yol güzergahı üzerinde durarak geçişlerini engellemeye çalıştı.
HDP Şırnak il binası önünde Kürtçe bir açıklama yapan Emine Üstek, oğlu Metin'in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi. Anne Üstek, "Ben oğlumun okuyacağını zannettim, öğretmen olmasını istiyordum. HDP oğlumu kaçırdı, oğlumu geri getirsinler. Oğlumu getirene kadar ben buradan gitmeyeceğim. Her perşembe günü ben burada olacağım. Kemiklerim burada kalsa gene geleceğim. Ben oğlumun davasını edeceğim. Ben oğlumu doğurdum, büyüttüm onlar kaçırdılar" dedi.
Şehit ailesi Halime Fidan ise, "Bugün terör örgütü karşısında yaptığımız mücadelenin 11. haftasındayız. PKK terör örgütü tarafından kardeşlerimiz zorla dağa kaçırıldılar. İşkence etmelerine karşıyız. Biz bir zafer elde edene kadar bu mücadelenin peşini bırakmayacağız. Biz bugün burada analarımıza destek veriyoruz. PKK terör örgütünden kardeşlerimizi ve ağabeylerimizi almak istiyoruz. Ben buradan PKK terör örgütüne sesleniyorum, kardeşlerimizi istiyoruz. Onları kendiniz için zorla çalıştırıyorsunuz. Siz böyle hiçbir hak elde edemezsiniz. Biz sizi lanetliyoruz" diye konuştu.
HDP Şırnak il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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