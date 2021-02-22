Şırnak´ta kurtlar, sürüye saldırdı; 25 keçi öldü, 15'i yaralı



Sekvan KÜDEN/İDİL (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın İdil ilçesine bağlı Sulak köyüne inen kurt sürüsü, Hasan Dalman'a ait 25 keçiyi telef etti, 15'ini de yaraladı. Dalman, bazı keçilerinin de kayıp olduğunu belirterek, yaklaşık 50 bin TL'lik zararı olduğunu söyledi.

İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Hasan Dalman'ın ağılındaki yaklaşık 100 küçükbaşı kurt sürüsünün saldırısına uğradı. Sürünün saldırısıyla 25 keçi, ölürken, 15'i de yaralandı. Sabah hayvanlarına bakmak için ağıla gelen Dalman, büyük üzüntü yaşadı. Bazı hayvanlarının da kayıp olduğunu belirten Dalman, 50 bin TL'lik zararının bulunduğunu söyledi.

Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu aktaran Dalman, "Yaklaşık 10 yıldır hayvanlarımı bu ağılda barındırıyorum. 3-4 aylık kış mevsiminde hayvanlarım burada kalıyor. Sabah sürüme bakmaya geldim. Kurtlar 25 keçimi öldürmüştü, 15 de yaralı vardı. Bazı hayvanları da kayalıklardan atmışlar, bazıları hala kayıp. Mağdurum ve 50 bin TL'lik zararım oldu. Yardım istiyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-02-22 10:41:28



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