Şırnak’ta 'Kitap Tanıtım Günleri' etkinliği

Şırnak Belediyesi Yayınevinden çıkan ikinci kitabın yayımlanması nedeni ile Şırnak Belediyesi Kültür Yayınları Kitap Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, kurum müdürleri, akademisyenler öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Şırnak Belediyesinin 'Herkes burada hayat bulacak' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte Dr. Ahmet Gülenç yazmış olduğu, Osmanlıdan Cumhuriyete Şırnak Tarihi kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Programda bir konuşma yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, geçen yıl Şırnak Belediyesi Kültür Yayınları tarafından çıkartılan ilk kitabın tanıtım programını da yine birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Pehlivan, "Şimdi de ikincisine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Dr. Ahmet Gülenç hocamızın kitabı vesilesiyle ilimizde kültürel sahada atılan, bundan sonra da atılması planlanan adımları değerlendirme fırsatı elde etmiş oluyoruz. Bir buçuk yıldır devam eden pandemi şartlarına rağmen çok şükür kamu yatırımları kesintisiz devam etti. Altyapı çalışmaları, üstyapı çalışmaları, eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan gençlik spor ve sosyal hizmetlere kadar birçok sahada devam etmekte olan projeler tamamlandı, tamamlanıyor. Yeni projeler de bir bir hayata geçiyor. Bu projeler devam ederken bir yandan da kültürel sahada çalışmaların yapılması elbette hepimizi mutlu ediyor. Bu duygularla yayın evini kurmuş olması hasebiyle başta Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Şırnak İlimizde kültürel sahadaki çalışmaların artarak devamını temenni ediyorum. Osmanlıdan günümüze Şırnak’ı tarihsel bir bakış açısıyla, değişik boyutlarıyla ele aldığı için Ahmet hocamıza da teşekkür ediyor ve kutluyorum" dedi.



"Yıllardan beri yapılmayan işleri tek tek yapmaya başladık"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise sadece Şırnak'ın imarı ve ihyası için değil, Şırnak'ın tanıtımı için, Şırnak Belediyesi bünyesinde Kültür Şube Müdürlüğünü güçlendirdiklerini söyledi. Başkan Yarka, "Şırnak'ın geçmiş tarihine yönelik geçen sene Şırnak Üniversitesi'nde Prof. Dr. Hüseyin Güneş hocamız yazdığı ‘Nuh Tufanı ve Cudi Dağı’ adlı kitabımızın tanıtımını bu salonda yapmıştık. Şimdi de ‘Osmanlı'dan Cumhuriyet’e’ kadar olan Şırnak tarihi adlı kitabımızı bastık. Kitabın içeriği idari ve sosyal yapı üzerine olup, Şırnak'ımız adına kitaplaştırdık ve ölümsüzleştirdik. Geleceğimize ve gençlerimize ileriye dönük şehrimizin tanıtımını yapmış olacağız. Bu burada bitmeyecek tabi ki Şırnak'ta Şırnak'ın örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini, bir çatı altında toplamak için değerli hocalarımızdan destek alıp kitaplarımızın basımına devam edeceğiz. Ben ilimizle hakikaten gurur duyuyorum. Yıllardan beri yapılmayanı işte tek tek yapmaya başladık" diye konuştu.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise yaptığı konuşmada Şırnak’ın dünden bugüne yaşadıkları, bugüne ve yarınlara ilişkin beklentileri doğrultusunda atılan adımlar ve elde edilmeye başlanan güzel neticelerden bahsetti.

Programın sonunda Dr. Ahmet Gülenç, yazmış olduğu Osmanlıdan Cumhuriyete Şırnak Tarihi adlı kitabını imzalayarak protokole ve katılımcılara takdim etti.

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