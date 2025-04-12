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        Haberler Gündem Şırnak'ta baharda açan ters laleler kar yağışıyla doğayı renklendirdi

        Şırnak'ta baharda açan ters laleler kar yağışıyla doğayı renklendirdi

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, yağışın ardından karlar içinde görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 19:47 Güncelleme: 12.04.2025 - 19:47
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        Ziyaretçileri büyülüyor
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        Uludere'nin Tanin Dağları'nda doğal olarak yetişen, halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, baharın gelişiyle açtı.

        Havaların soğumasıyla kar yağışının etkili olduğu bölgede ters laleler beyaz örtüyle kaplandı.

        Kocaeli'nden gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, ters laleleri yerinde görmek için dağlık alanda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kar örtüsünün altından yükselen laleler, ziyaretçileri büyülerken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

        Kocaeli'nden gelen doğasever Alper Yıldız, Uludere Tanin Dağları'nda baharın müjdecisi ters laleleri karın altında görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Bir tarafta kışı bir taraftan da baharı yaşadıklarını belirten Yıldız, "Türkiye'nin birçok yerini gezdim, buradaki endemik bitkiler çok enteresan, çok farklı. Daha önce hiç görmedim. 50 yıl yaşıyorum böyle bir şeye rastlamadım. Bayıldım." ifadelerini kullandı.

        İş insanı ve doğasever Birol Özdemir de Tanin Dağları'na ters laleleri görmeye geldiğini, kar yağışı ile lalelerin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

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        #şırnak
        #Ters laleler
        #haberler
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