Şırnaklı çocuklara yetenek taraması yapıldı

YAFA (Yapay Zeka Fikir Akademisi) ve UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Fikir Akademisi) işbirliğinde Şırnak, ilçeleri ve köylerinde yaşayan çocuklara yönelik olarak futbol branşında yetenek taraması yapıldı. Lisans öncesi çocukların katıldığı, bilimsel yöntemler kullanılarak yapay zekanın ilk adımı olan veri toplama çalışması yapıldı. YAFA Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, büyük ilgi gören çalışmayla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından kulüpler ile federasyonlardan iş birliği teklifi aldıklarını söyledi.

Şırnak merkez, ilçe ve köylerde lisans öncesi çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen yetenek taramasının kazananı çocuklar oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde gerçekleştirdiği sportif organizasyonlarla çocuklar ve gençlerin sosyal etkileşim ve güçlü aidiyet duygusu etrafında toplumla kaynaştırılmaları noktasında önemli sorumluluklar üstlenen UYAFA’nın tecrübe ve birikimini Şırnak’a taşıyan YAFA, yapılan yetenek taramaları ve dağıtılan spor malzemeleri ile çocukları sevindirdi.

REKLAM CİNER Grubu ve İMPARATOR Grub sponsorluğunda Yapay Zeka Fikir Akademisi tarafından hayata geçirilen yetenek taraması için okullardaki birinci dönem ara tatili dönemi olan 11-15 Kasım tarihleri belirlendi. Özcan Şimşek, Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı (YAFA) teknik ekibi ile birlikte Şırnak’a geldi. Özcan Şimşek başkanlığındaki YAFA heyeti, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Şırnak’ın ileri gelen isimlerini ziyaret ederek yapılacak organizasyon hakkında bilgi verdi. Görüşmelerin ardından çalışmalar hızlandırıldı. Şırnak, ilçe ve köylerdeki okullara, kulüplere bilimsel ölçütler kullanılarak yetenek taraması yapılacağı bildirilerek çocuklar seçmelere davet edildi.

Ciner Grubu ve İmpartor Grup sponsorluğunda çocuklara spor malzemeleri alındı. 11 Kasım’da başlayan taramalar için ilçe ve köylerdeki yaklaşık 5 bin çocuk elemelerden geçirildi. Yapılan testlerin ardından 128 çocuk veri toplama çalışmasına uygun görüldü. Daha önce A Milli Takımında başarılı görevlerde bulunan antrenör Bahtiyar Can Vanlı koordinesinde yapılan çalışmalar 15 Kasım’a kadar sürdü.

05-12 yaş arası çocukları bilimsel yöntemlerle keşfetmeyi amaçlayan YAFA, her yaş grubundaki çocukları ayrı taramaya tabi tuttu. Bu projeden elde edilen veriler, YAFA'nın Türkiye genelinde yapay zeka destekli spor programlarının geliştirilmesinde bir referans olacak. Yapay zeka teknolojilerini sporla birleştirme konusundaki bu modelleme çalışmaları, çocukların doğal yeteneklerini daha etkili keşfetmek için önemli bir adım olarak görülüyor. YAFA Başkanı Özcan Şimşek, büyük ilgi gören çalışmayla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından kulüpler ile federasyonlardan işbirliği talepleri geldiğini söyledi.