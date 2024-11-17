Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şırnaklı çocuklara yetenek taraması yapıldı - Futbol Haberleri

        Şırnaklı çocuklara yetenek taraması yapıldı

        YAFA (Yapay Zeka Fikir Akademisi) ve UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Fikir Akademisi) işbirliğinde Şırnak, ilçeleri ve köylerinde yaşayan çocuklara yönelik olarak futbol branşında yetenek taraması yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 17:13 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnaklı çocuklara yetenek taraması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YAFA (Yapay Zeka Fikir Akademisi) ve UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Fikir Akademisi) işbirliğinde Şırnak, ilçeleri ve köylerinde yaşayan çocuklara yönelik olarak futbol branşında yetenek taraması yapıldı. Lisans öncesi çocukların katıldığı, bilimsel yöntemler kullanılarak yapay zekanın ilk adımı olan veri toplama çalışması yapıldı. YAFA Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, büyük ilgi gören çalışmayla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından kulüpler ile federasyonlardan iş birliği teklifi aldıklarını söyledi.

        Şırnak merkez, ilçe ve köylerde lisans öncesi çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen yetenek taramasının kazananı çocuklar oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde gerçekleştirdiği sportif organizasyonlarla çocuklar ve gençlerin sosyal etkileşim ve güçlü aidiyet duygusu etrafında toplumla kaynaştırılmaları noktasında önemli sorumluluklar üstlenen UYAFA’nın tecrübe ve birikimini Şırnak’a taşıyan YAFA, yapılan yetenek taramaları ve dağıtılan spor malzemeleri ile çocukları sevindirdi.

        REKLAM

        CİNER Grubu ve İMPARATOR Grub sponsorluğunda Yapay Zeka Fikir Akademisi tarafından hayata geçirilen yetenek taraması için okullardaki birinci dönem ara tatili dönemi olan 11-15 Kasım tarihleri belirlendi. Özcan Şimşek, Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı (YAFA) teknik ekibi ile birlikte Şırnak’a geldi. Özcan Şimşek başkanlığındaki YAFA heyeti, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Şırnak’ın ileri gelen isimlerini ziyaret ederek yapılacak organizasyon hakkında bilgi verdi. Görüşmelerin ardından çalışmalar hızlandırıldı. Şırnak, ilçe ve köylerdeki okullara, kulüplere bilimsel ölçütler kullanılarak yetenek taraması yapılacağı bildirilerek çocuklar seçmelere davet edildi.

        Ciner Grubu ve İmpartor Grup sponsorluğunda çocuklara spor malzemeleri alındı. 11 Kasım’da başlayan taramalar için ilçe ve köylerdeki yaklaşık 5 bin çocuk elemelerden geçirildi. Yapılan testlerin ardından 128 çocuk veri toplama çalışmasına uygun görüldü. Daha önce A Milli Takımında başarılı görevlerde bulunan antrenör Bahtiyar Can Vanlı koordinesinde yapılan çalışmalar 15 Kasım’a kadar sürdü.

        05-12 yaş arası çocukları bilimsel yöntemlerle keşfetmeyi amaçlayan YAFA, her yaş grubundaki çocukları ayrı taramaya tabi tuttu. Bu projeden elde edilen veriler, YAFA'nın Türkiye genelinde yapay zeka destekli spor programlarının geliştirilmesinde bir referans olacak. Yapay zeka teknolojilerini sporla birleştirme konusundaki bu modelleme çalışmaları, çocukların doğal yeteneklerini daha etkili keşfetmek için önemli bir adım olarak görülüyor. YAFA Başkanı Özcan Şimşek, büyük ilgi gören çalışmayla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından kulüpler ile federasyonlardan işbirliği talepleri geldiğini söyledi.

        Özcan Şimşek, “YAFA olarak, ülkemizde yapay zeka tabanlı teknolojiyi, futbol yetenek tarama süreçlerine entegre etme noktasında ilk adımı atarak milli ve yerli bir programa öncülük ettik. Burada toplanan veriler, yapay zeka tabanlı teknolojilere dayalı modelleme çalışmalarında kullanılacak. Türkiye’de her sporcunun başarı hikayesi yazma potansiyeli var. Şırnak, yetenekli çocuklarımızın bulunduğu bir ilimiz. Bu nedenle ilk çalışmamızı Şırnak, ilçe ve köylerinde yaptık. Şırnak YAFA ekibinin desteğiyle bu organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Şırnak YAFA il temsilcimiz sayın Mehmet Emin Yürek’e, ekibine, sponsorlarımıza, Ciner Grub ve İmparator Grubuna şükranlarımı sunuyorum. Her şey çocukların mutluluğu için. Onların sevinci, heyecanı bizim için çok kıymetli.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler