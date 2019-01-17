33 yaşındaki bir hasta, sırt ağrılarını dindirmek için koluna kendi spermini düzenli olarak enjekte etti. Herhangi bir tıbbi öneri almadan, sırt ağrısını gidermek için başvurduğu bu yöntem başka sorunlara neden oldu.

Forbes'ta yayınlanan İrlanda Tıp Dergisi kaynaklı habere göre; 33 yaşındaki erkek hasta, ağır çelik bir cismi kaldırdıktan sonra şiddetli bel ağrısı yaşamaya başladı. Muayene sırasında doktor, hastanın sağ üst kolunda kırmızı bir şişlik olduğunu fark etti.

Vaka raporu yazarlarının açıklamalarına göre; hasta sırt ağrısını tedavi etmek için yenilikçi bir yöntem kullandığını söyledi. Spermini kendi damarlarına enjekte eden adamın 18 ay boyunca bu yöntemi kullandığını belirtti.

Vaka raporuna göre, hastanın vücut sıvısını enjekte ettiği kolundaki alanda sertlik meydana geldi. Spermin, damarın etrafındaki vücut dokusuna sızarak iltihaba yol açtığı kaydedildi.

Hastanın hastanede kaldığı süre boyunca, bel ağrısının geçtiğini söyleyen uzmanlar, doktorların önermediği herhangi bir yöntemi denememek gerektiğinin altını çizdi.

Müşahede altına alınan hastanın, kolunda biriken sıvı boşaltıldı ve uygun tedavilerin ardından hasta taburcu edildi.