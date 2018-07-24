Şişli’deki bir kreşte, 9 yaşındaki öğrencisine “Şişko” diyerek hakaret eden kreş öğretmeni hakkında 2 yıla kadar hapis istendi.



Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul'da yaşanan olay, Şişli'deki bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre kreşte öğretmenlik yapan F.E., 9 yaşındaki öğrencisi T.S.'ye "Şişko" diyerek arkadaşlarının yanında küçük düşürdü. Yaşadıklarını eve döndüğünde ailesine anlatan minik kız, öğretmeninin kendisine "şişko" ve "köpek" gibi ithamlarda bulunduğunu söyledi. Aile, kızlarının psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Şüpheli sıfatıyla yargılanan öğretmen F.E.'nin işlemiş olduğu suçun uzlaşmaya tabi suçlardan bulunması nedeniyle taraflar arasında anlaşma sağlanması için dosya uzlaştırmacıya gönderildi.



Aile, kızlarına hakaret eden öğretmenle uzlaşmak istemeyince F.E.'nin yargılanmasına karar verildi. Mahkemenin mağdur aileyi haklı görmesi halinde öğretmen F.E.'nin 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

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