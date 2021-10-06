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Şişli'de iki hastaneden hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadın yakalandı

Şişli'de iki ayrı hastaneden hırsızlık yapan Bulgaristan uyruklu A.N.F. isimli kadın, polisin takibi sonucu kaldığı otelde yakalandı. Şüphelinin, hastane çalışanlarının para, banka kartı ve değerli eşyalar çaldığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'de iki hastaneden hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadın yakalandı
AA / HABERTURK.COM

Olay, Şişli'de bulunan iki ayrı hastanede geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, muayene olma bahanesiyle hastaneye gelen A.N.F. isimli kadın tek tek odaları kontrol etti. Girdiği odada bir çalışanın dolabından bin lira, 30 Euro ve 6 adet banka kartını alan şüpheli, hastaneden uzaklaştı. Parasının çalındığını fark eden hastane çalışanı, durumu polise bildirdi.

Şüpheli, diğer gün de başka bir hastaneye giderek yine bir odadan doktora ait 650 lira, telefon kulaklığı, şarj aleti, hasta kayıt defteri, iş yeri kimlik kartı, ehliyet, araç ruhsatı ve sırt çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı.

BİR HASTANEDEN ÇALDIKLARINI DİĞER HASTANEDE SAKLADI

Şüpheli, hastaneden çaldığı çanta ve malzemeleri başka bir hastanenin lavabosunun altına sakladı. Polis ekipleri, şüphelinin gösterdiği yerde çanta ve içindeki malzemeleri buldu.

KALDIĞI OTELDE YAKALANDI

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin taksiye binerek Fatih İlçesi'ne gittiğini tespit etti. Şüpheli, A.N.F kaldığı otelde gözaltına alındı. Bulgaristan uyruklu şüpheli A.N.F. Şişli Asayiş Büro Amirliği'nde yapılan sorgusunun ardından adliye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamarası tarafından görüntülendi. Görüntülere, şüphelinin seçtiği hastanelerde muayene olacak gibi beklediği, uygun zamanda odaları kontrol ettiği, hırsızlık yaptığı anları ile çaldığı malzemeleri kendi çantasına koyarak olay yerinden uzaklaşması yansıdı.

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