Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul'da motosikletli yunus timleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Şişli ilçesinde iki polis devriye gezerken şüpheli davranışlar sergileyen bir şahsa üst araması yaptı. Tedirgin tavırları üzerine polis merkezine getirilen genç sorgulamaya alındı. Uyuşturucu kaydı çıkan kişinin bu kez yeniden detaylı araması yapıldı.

KEMERİNİN İÇİNDEN ZULA ÇIKTI

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, polisler şüphelinin önce ayakkabılarını inceledi ardından yeniden üst taraması yaptı. Son olarak şüphelinin kemerini çıkarmasını isteyen polisin özel dikkati profesyonelce yerleştirilmiş zulayı ortaya çıkardı. Fermuar düzeneği ile hazırlanmış zulaya konulan uyuşturucu ilginç bir tabloyu oluşturdu. Şahıs gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.