Yabancı uyruklu kadın otelde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Şişli'de yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü

Şişli'de yabancı uyruklu bir kadın, otelde ölü bulundu. Kadının yüksekten düştüğü öne sürülürken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Şişli'de yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü
Yabancı uyruklu kadın otelde ölü bulundu
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Şişli'de yüksekten düştüğü iddia edilen yabancı uyruklu kadın, otelde ölü bulundu. Polis şüpheli ölüm üzerine inceleme başlatırken olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde kalan yabancı uyruklu kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen savcı ile olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesi başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İki ailenin Sinop'ta başlayan kavgası Esenyurt'a sıçradı
GÜNDEM İki ailenin Sinop'ta başlayan kavgası Esenyurt'a ...
Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, saldırıya uğradı
GÜNDEM Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, saldırıya uğradı
Şanlıurfa'da ünlülerin düğüne katıldığı otelde korkutan yangın
GÜNDEM Ünlülerin düğüne katıldığı otelde yangın paniği
Balıkesir'de iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
GÜNDEM İki otomobilin çarptığı yaya öldü
Bekçilik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı ve ne zaman açıklanacak? EGM PA 2022 Bekçi alımı (bekçilik) sınav sonuç tarihi açıklandı
GÜNDEM Bekçilik sonuç tarihi belli oldu
KPSS sınav takvimi belli oldu! 2022 KPSS önlisans, ortaöğretim, ÖABT başvuru ve sınav tarihleri: KPSS ne zaman yapılacak?
GÜNDEM KPSS sınav takvimi!
Kritik tarih bekleniyor! 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Lise tercih sonuçları hangi tarihte ve hangi gün açıklanacak? LGS 2022 tercih sonucu öğrenme
GÜNDEM LGS 2022 tercih sonuçları için kritik tarih!
Koronavirüs belirtileri değişti! Corona BA.5 varyantında bu semptomlara dikkat! Covid-19 yeni varyantı BA.5 varyantı nedir ve gün gün belirtileri neler?
GÜNDEM Covid belirtileri değişti!
TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa TOKİ 3151 ucuz konut başvuru ve ödeme şartları neler ve taksitleri ne kadar, kaç lira?
GÜNDEM TOKİ 3151 konutu satışa sunuyor!
KYK borçları silinecek mi 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumu açıkladı mı? KYK kredi borcu faizi silinir mi, kaldırılacak mı, borçlara düzenleme ve yapılandırma mı geliyor?
GÜNDEM KYK borçları silinecek mi? Açıklama geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.