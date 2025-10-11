Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul Şişli’de 3 katlı binanın çatısında yangın | Son dakika haberleri

        Şişli’de 3 katlı binanın çatısında yangın

        Şişli'de 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 01:58 Güncelleme: 11.10.2025 - 01:58
        3 katlı binanın çatısında yangın
        Yangın saat 23.30 sıralarında Kuştepe Mahallesi Çilek Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

