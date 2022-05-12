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Haberler Gündem 3. Sayfa Site bahçesinde feci son!
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Site bahçesinde feci son! 5 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobil site bahçesinde 5 yaşındaki çocuğa çarpıp, üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Site bahçesinde feci son!
Site bahçesinde feci son! Üzerinden geçti
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İHA

Tekirdağ'da otomobilin çarparak üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde seyir halinde olan M.M.B. yönetimindeki otomobil, yola aniden fırlayan 5 yaşındaki Y.A.Ç.'ye çarparak üzerinden geçti.

Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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