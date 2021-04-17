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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi "toz metal" üretimi için laboratuvar kurma çalışması başlattı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İleri Alaşımlar Üretim Merkezi Projesi kapsamında savunma sanayi ile medikal sektörde kullanılan ve Türkiye'de üretilmeyen, eklemeli imalatın ham maddesi toz metal üretimi yapacak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
AA

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, AA muhabirine, projeye 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı" kapsamında yapılan çağrıyla başvurduklarını söyledi.Projenin kabul edildiğini ve bu kapsamda bir pilot tesisin OSB'deki İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Kul, "Burada 3 sistemin kurulması planlanmıştı. Bunlardan biri eklemeli imalat. Eklemeli imalat son yıllarda dünyada hızlı bir gelişim gösteriyor." dedi.

Türkiye'de son yıllarda metal eklemeli imalat alanında özellikle savunma sanayi firmalarının ve bazı üniversitelerin atılım yaptığını kaydeden Kul, gelişmiş ülkelerdeki bu teknolojinin geldiği konuma ulaşabilmek için ülkede son yıllarda daha fazla yatırım ve bu konuda araştırma yapıldığını ifade etti.

Kul, bu kapsamda metal eklemeli imalat teknolojilerinden en yaygın olarak kullanılan metal toz yataklı sistemler üzerine yapacakları yatırımın ülke açısından önem taşıdığını vurguladı.Özellikle uzay ve havacılık ile medikal sektörlerindeki parçaların imalatında kullanılan bu sistemlerde uçak motoru parçaları ve yapısal elemanları, protez ve dişlerde kullanılan metal altyapılar gibi oldukça önemli ve katma değeri yüksek malzemeler üretildiğini belirten Kul, "Bu projeyle sahip olunacak üçlü sistem ile üniversitemiz bünyesinde de sanayide kullanılmak üzere alaşım gelişimi, tasarlanan alaşımlardan eklemeli imalat için toz üretimi ve tozlardan da 3 boyutlu parça üretimi yapılabilecek." diye konuştu.

Eklemeli imalatın ham maddesi toz metalin Türkiye'de üretilmediğini ve çok pahalı olduğunu aktaran Kul, "Savunma şirketlerini ziyaretimiz sırasında bu konu gündeme getirildi. Bu problemlerin içerisinde finansal anlamda veya temini konusunda zorluk çekildiği söylendi. Biz de bunun üzerine hem savunma şirketleri hem de medikal sektörünün kullanımına uygun, gaz atomizasyon yöntemiyle toz metal üretimini gerçekleştirmeyi planladık." ifadelerini kullandı.

- "Savunma sektörünün ihtiyaç duyduğu özel alaşımlar üretilecek"

Kurulacak tesisin 25 kilogram kapasiteli bir pilot tesis olduğunu vurgulayan Kul, şunları kaydetti:

"Amacımız burada pilot tesis ile ticari üretim yapmak değil, bu işin ülkemizde olabileceğini göstermektir. Buradan elde edilecek küçük miktardaki satışlarla yani pilot tesiste üretilen tozların satışıyla merkezin finansal sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Toz metal üretimindeki problemlerden biri de bunların ham maddesi olan özel alaşımlı külçelerin ülkemizde üretimi gerçekleştirilmiyor. Toz metal üretiminde kullanacağımız ham maddeyi de bu pilot tesiste üretmeyi planladık. Bunun için de vakum indüksiyon ergitme sisteminin kurulması gerekiyordu. Burada hem toz metal üretiminde kullanılacak alaşım özel külçeler veya savunma sektörünün ihtiyaç duyduğu özel alaşımlar üretilecek."Kul, "Aynı zamanda vakum indüksiyon ergitme sisteminde savunma sektöründe kullanılan tek kristal jet motorları kanatçıklarının da döküm yöntemi ile imalatı gerçekleştirilebiliyor. Yani vakum indüksiyon ergitme ocağında tek kristal malzeme üretimi de gerçekleştirilebilecektir." açıklamasında bulundu.

Projenin ihalesinin yapıldığını, sözleşmenin imzalandığını ve 7 ay içerisinde pilot tesisin Sivas'ta kurulacağını aktaran Kul, "Eklemeli imalata uygun toz metal üretimi ülkemizde ilk defa yapılacağı için önemli bir adım olarak görüyoruz." diye konuştu.

Toz metalin sağlık sektöründe implant ve protez yapımında, savunma sanayinde ise jet motorlarına ait çeşitli parçalarının imalatında kullanıldığını aktaran Kul, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Özel implantların yapımında veya vücut içi çeşitli protezlerin yapımında eklemeli imalat son yıllarda büyük bir hızla gelişiyor. Eklemeli imalat sayesinde insan vücudu için gerekli olan protez veya implant tam ölçülerde imal edilebiliyor. Aynı zamanda gözenekli yapılar elde edilebiliyor, kemik dokuları gözeneklidir, o gözenekleri de eklemeli imalatta kolaylıkla elde edebilirsiniz. Ama diğer imalat yöntemlerinde bunu elde etme şansınız yoktur. Savunma alanında da sağlık alanında da ihtiyaç duyulan ürünler burada gerçekleştirilebilir."

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