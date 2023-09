Sivasspor - Hatayspor maçının ardından SivassporTeknik Direktörü Servet Çetin 0-0 berabere kaldıkları Hatayspor maçı ile ilgili, "Yapılması gereken her şeyi yaptık. Bir tek topu içeriye sokamadık. Onun dışında oyuncu arkadaşlarım ellerinden gelen her şeyi yaptılar" dedi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise, "Skordan mutlu değilim. Bu seneki hedefim Hatay'da depremzedelere umut olmak. Onları bugün televizyon başlarına getirmek. Biraz olsun o durumdan çıkarmak" diye konuştu.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Sivasspor sahasında Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son 3 haftadır çok iyi oynadıkların dile getiren Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Oyunun başından sonuna kadar hakimiyet bizdeydi. Yapılması gereken her şeyi yaptık. Bir tek topu içeriye sokamadık. Onun dışında oyuncu arkadaşlarım ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu 3 haftadır da çok iyi futbol oynuyoruz. Şu anki puanımıza 7 puan daha koysaydık 14 puanla nerelerde olabilirdik diye düşünüyorum. Çok farklı şeyler konuşurduk ama bugün yapılması gereken her şeyi yaptık. Yapacak bir şey yok. Bu durumda da çok fazla bir şey söyleyemiyorum. 3 puan almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL: SİVASSPOR SKORA DAHA YAKIN TARAFTI

Lige namağlup olarak devam etmelerinin güzel bir durum olduğunu belirten Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Ben kendi adıma mutlu değilim. Çünkü oyun olarak daha çok birbirini açığını yakalamaya çalışan iki takım mücadelesi oldu. Son dakikalarda Sivas biraz daha galibiyete yakın taraftı. Bize baktığımda şöyle maçı geriye sardığımda sadece bir baskı direkten dönen topumuz, bir de Ömer'in bir şutu var. Onun haricinde pozisyon olarak, bir de belki Ömer'in ara pasında kaptığı topla, defans arkasına bir koşu yaptığımız pozisyon var. Sivasspor skora daha yakın taraftı. İki takımı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

"BU SENEKİ HEDEFİM HATAY'DA DEPREMZEDELERE UMUT OLMAK"

Bu yıl hedeflerinin farklı olduğunu söyleyen Demirel, "Hedefimiz tabi ki futbol anlamında sahaya bir organizasyon kurmak veya sıralamada üst sıralara çıkmak ama benim bu seneki hedefim Hatay'da depremzedelere umut olmak. Onları bugün televizyon başlarına getirmek. Biraz olsun o durumdan çıkarmak. Geçen hafta Trabzonspor'u yendiğimizde Hatay'dan görüntüler geldi. O görüntüler gerçekten hani ne şampiyonluğun karşılığı ne de bir maçın galibiyetinin karşılığı. Benim tek derdim, tek isteğim onları o ortamdan biraz olsun uzaklaştırabilmek" şeklinde konuştu.

2023-09-30 16:28:26