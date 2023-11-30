STAT: Right to Dream Park

HAKEM: Jeremie Pignard

SAAT: 23.00

YAYIN: Exxen

Nordsjaelland: Andreas Hansen, Villadsen, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Svensson, Nygren, Ibrahim Osman, Ingvartsen.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf, Oosterwolde, Kent, Crespo, İsmail, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi

Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Danimarka'dan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor. H Grubu'nda oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyetle 9 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 7 puanlı Nordsjaelland'ın önünde lider durumda. Grupta Ludogorets'in 6, Spartak Trnava'nın ise bir puanı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, karşılaşmadan beraberlikle ayrıldığı takdirde grup mücadelesinin bitimine bir maç kala üst tura yükselmeyi garantileyecek. H Grubu'nda son hafta maçlarında Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ederken, gruptan çıkma mücadelesi verdiği ekiplerden Ludogorets ile Nordsjaelland karşı karşıya gelecek.

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7 EKSİK VAR

Sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra henüz hazır olmayan Serdar Aziz, Fred ve Zajc, Danimarka kafilesinde yer almıyor.

-NOTLAR-

* Avrupa’da 265. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 264 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-laciverliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 105 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 374 gol gördü.

* Avrupa Konferans Ligi’nde 13. maç

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde 13. kez mücadele edecek. Konferans Ligi gruplarında beşinci karşılaşmasına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 12 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 33 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.