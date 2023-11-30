Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika ABD, Kovid-19'un kökenini araştırıyor

        ABD Başkanı Biden, Kovid-19'un kökeninin araştırılmasını destekleyen yasa tasarısını onayladı

        ABD'de Kovid-19 salgını döneminde yaptığı açıklamalarla sembol isim haline gelen Dr. Anthony Fauci'nin virüsün kökenine ve ülkenin hastalıkla mücadele etme yöntemine ilişkin ifade vereceği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 21:27 Güncelleme: 30.11.2023 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD, Kovid-19'un kökenini araştırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Temsilciler Meclisinin Kovid-19 salgınıyla ilgili alt komitesinin Başkanı Brad Wenstrup, yaptığı açıklamada, Fauci'nin meclis alt komitesinde 8-9 Ocak tarihlerinde ifade vermeyi kabul ettiğini belirtti.

        Wenstrup, geçen yıla kadar ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörlüğü ile ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık başdanışmanlığı görevlerinde bulunan Fauci'nin ocak başında vereceği ifadelerin ardından henüz belli olmayan bir tarihte de halka açık bir duruşmaya katılacağını bildirdi.

        Fauci'yi Kovid-19 dönemiyle ilgili önemli gerçekleri saklamakla suçlayan Wenstrup, "Dr. Fauci'nin gerçeklerle yüzleşmesinin ve Kovid-19 dönemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkan sayısız tartışma hakkında konuşmasının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        KOVİD 19'UN KÖKENİ TARTIŞILDI

        Temsilciler Meclisinde, Kovid-19 salgınıyla ilgili meclis alt komitesi tarafından mart ayında virüsün kökenine ilişkin oturum düzenlenmişti.

        Kovid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan sızmış olabileceğine dair görüşlerin dile getirildiği oturumda, Wenstrup, Kovid-19'un kökenini bilmenin gelecekteki salgınları tahmin etmek ve önlemek için önemli olduğuna işaret etmiş ve komitenin bu konuyu kapsamlı bir şekilde araştıracağını söylemişti.

        Dr. Anthony Fauci

        BİDEN YASA TASARISINI ONAYLADI

        ABD Başkanı Joe Biden, mart ayında Kovid-19'un kökenine ilişkin bilgilerin gizliliğini ortadan kaldıracak çalışmaların önünü açacak "Kovid-19'un Kökeni Yasası" başlıklı yasa tasarısını imzalamıştı.

        ABD Başkanının yazılı açıklamasında, "Gelecekteki salgınları daha iyi önleyebilmemize yardımcı olmak için Kovid-19'un kökenlerine inmemiz gerekli. Yönetimim, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki potansiyel bağlantılar da dahil Kovid-19'un kökenleriyle ilgili tüm gizli bilgileri incelemeye devam edecek." ifadesi kullanılmıştı.

        *Haberin görseli The Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        TTB davasında karar
        TTB davasında karar
        40 gün sonra aynı kader!
        40 gün sonra aynı kader!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        İki kişiyi öldürüp parçalara ayıran sanığa 50 yıl hapis!
        İki kişiyi öldürüp parçalara ayıran sanığa 50 yıl hapis!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Öğrenciler liseli gence kâbusu yaşattı!
        Öğrenciler liseli gence kâbusu yaşattı!
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Efsaneler yarışıyor!
        Efsaneler yarışıyor!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler