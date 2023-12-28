Sivas'ta, bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas- Kayseri yolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. F.T. yönetimindeki 58 BV 799 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan N.D. ve N.Y. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.