        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:48 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:50
        Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamladı
        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışması ile tamamladı.

        Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girdi.

        Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

