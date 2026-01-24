Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 800 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 800 yerleşim yerini açma çalışmaları sürüyor.



İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 800 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.



Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

