Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor - Konyaspor maçının ardından

        Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor, evinde ağırladığı Konyaspor'a normal süresi 0-0 sona eren mücadelenin uzatlamalarında 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Konyaspor çeyrek finale yükselen ekip oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Tenik Direktörü Bülent Uygun ve Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 18:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor - Konyaspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor, evinde ağırladığı Konyaspor'a normal süresi 0-0 sona eren mücadelenin uzatlamalarında 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Konyaspor çeyrek finale yükselen ekip oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Tenik Direktörü Bülent Uygun ve Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic açıklamalarda bulundu.

        Konyaspor'u galibiyeti nedeniyle tebrik eden Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "İnşallah kupayı da kazanırlar. İlk yarı girdiğimiz birçok gol pozisyonu vardı. Samba'ya bir darbe vardı penaltı olabilirdi. Bizim açımızdan kupa kazanmaktan daha önemli gençleri sahaya sürdük. Gencecik sporcular kazandık, hepsi soyunma odasında ağlıyorlardı. Hepsine teşekkür ederim. Böylesine yoğun bir ortamda bazı şeyleri başarmak çok zor oluyor. Elendik artık. Konyaspor´a da başarılar diliyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, gençleri alkışladılar ve desteklediler" dedi. 

        OMEROVIC: BİZİM İÇİN HER MAÇ ÖNEMLİ

        Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic ise galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bizim için her maç önemli. Ligdeki sıkıntılı durumunda farkındayız. Ama bizim her maç dediğim gibi önemli. Kazanan takım yaratmak istiyoruz. Çünkü o özgüveni getiren bir şey. Bugün oyuncular 120 dakika boyunca kendi oyun tarzımıza uygun bir şey yapmaya çalıştılar. En sonunda tur atladık. Bizim için kupaya baktığınız zaman nereye kadar gidebiliriz? Buna zaten maç maç bakarız. Ama esas olan dediğim gibi bizim en önemlisi lig" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Bülent Uygun açıklamaları

        -Fahrudin Ömeroviç açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Sivas - Hüsnü Ümit AVCI

        2024-02-07 18:25:00

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        CNN ile The Guardian arasında 'İsrail' tartışması
        CNN ile The Guardian arasında 'İsrail' tartışması
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Netanyahu savaş kabinesine danışmadan mı ateşkesi onayladı?
        Netanyahu savaş kabinesine danışmadan mı ateşkesi onayladı?
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        EMS Yapı Sivasspor - TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        EMS Yapı Sivasspor - TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        Konyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
        Konyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Sivas Valisi Şimşek, Malatya'nın Doğanşehir ilçesini ziyaret etti
        Sivas Valisi Şimşek, Malatya'nın Doğanşehir ilçesini ziyaret etti
        Sivas'ta tır şoförü aracında ölü bulundu
        Sivas'ta tır şoförü aracında ölü bulundu
        Kullandığı TIR'da ölü bulundu
        Kullandığı TIR'da ölü bulundu