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        Sivas'ta tır şoförü aracında ölü bulundu

        Sivas'ta tır şoförü uyumak için girdiği aracında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:28
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        Sivas'ta tır şoförü aracında ölü bulundu
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        Sivas'ta tır şoförü uyumak için girdiği aracında ölü bulundu.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikadan yük almaya gelen Cafer D. (62), 34 ALV 973 plakalı tırını park ederek uyudu.

        Sabah saatlerinde araçtaki Cafer D'den haber alamayan fabrika görevlileri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin camını kırarak kapısını açtıkları araca giren sağlık ekipleri, Cafer D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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