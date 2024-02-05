Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Suşehri Belediyesi şirket işçilerine yüzde 150 zam yaptı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediye bünyesinde bulunan şirket işçilerinin maaşlarına yüzde 150 zam yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:59 Güncelleme: 05.02.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suşehri Belediyesi şirket işçilerine yüzde 150 zam yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediye bünyesinde bulunan şirket işçilerinin maaşlarına yüzde 150 zam yapıldı.

        Belediye ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan sözleşme kapsamında, belediye bünyesindeki sendikalı 32 işçinin toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

        Sosyal haklarla birlikte en düşük işçi maaşı yüzde 150 artışla net 37 bin 700 liraya çıkartıldı.

        Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

        Belediye olarak 2014 yılından bugüne kadar herkesin parasını gününde ödediklerini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

        "10 yıldan bugüne kadar çalışan hiçbir arkadaşımızın ücretini, ikramiyesini bir gün bile geciktirmedik. Maaşlar zamanında ödendi. Sendikaya bir kuruş aidat borcumuz da yok. 'Suşehri Belediyesine mal sattım, paramı alamadım mağdur oldum' diye kimse bir laf söyleyemez. Biz herkesin hakkını koruyarak, birinci sırada çalışanlarımız olmak üzere, kimseyi mağdur etmedik."

        Hizmet-İş Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek ise Başkan Yüksel'e sözleşme için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Algı davası
        Algı davası
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Sivas'ta emekli öğretmen çift, TSKGV ve AFAD'a 1 milyon lira bağışladı
        Sivas'ta emekli öğretmen çift, TSKGV ve AFAD'a 1 milyon lira bağışladı
        Emekli öğretmen çiftten, deprem bölgesi için 1 milyon liralık bağış
        Emekli öğretmen çiftten, deprem bölgesi için 1 milyon liralık bağış
        Sivasspor'da kupa mesaisi devam ediyor
        Sivasspor'da kupa mesaisi devam ediyor
        'Doğal akvaryum' Gökpınar Gölü dalış turizmine kapatıldı
        'Doğal akvaryum' Gökpınar Gölü dalış turizmine kapatıldı
        Sivas'ta hafif ticari araç devrildi; 6 yaralı
        Sivas'ta hafif ticari araç devrildi; 6 yaralı
        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı