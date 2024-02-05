Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta emekli öğretmen çift, TSKGV ve AFAD'a 1 milyon lira bağışladı

        Sivas'ta emekli öğretmen Filiz ve Mehmet Çelik çifti, emekli ikramiyeleri ve birikimlerinden oluşan 1 milyon lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:51 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta emekli öğretmen çift, TSKGV ve AFAD'a 1 milyon lira bağışladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta emekli öğretmen Filiz ve Mehmet Çelik çifti, emekli ikramiyeleri ve birikimlerinden oluşan 1 milyon lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışladı.

        Kentte çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Mehmet (59) ve eşi Filiz Çelik (55), 26 yıllık çalışma hayatlarının ardından geçen yıl emekli oldu.

        Çift, emekli ikramiyeleri ve birikimlerinden oluşan toplam 1 milyon lirayı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde TSKGV ile AFAD'a bağışladı.

        Bağışları yapan öğretmen çifti makamında ağırlayan Vali Yılmaz Şimşek, teşekkür belgesi takdim etti.

        Çifti örnek davranışlarından dolayı kutlayan Şimşek, "İnanıyorum ki bu anlamlı davranışları herkese, her meslek mensubuna örnek olur, bağışların devamı da gelir." dedi.

        Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra emekli ikramiyelerini anlamlandırmak için bağış yaptıklarını anlatan Mehmet Çelik ise şunları kaydetti:

        "Yıllarca çalıştık, sonunda emeklilik süremiz geldi, devletimiz bize bir ikramiye layık gördü. Paramızı aldık herkes gibi planlar yaptık ama asrın felaketinin ardından hayallerimizi ertelemeye başladık. Bunlarla birlikte çok yakınımızda savaşlar oldu. Çocukların güvenli bir ülkede yaşaması gerektiğini gördük. Bizim için çok anlamlı olan ikramiye devletimizle, milletimizle paylaşınca anlamlıydı, biz de bunu yapmaya çalıştık. Biz bu ülkeye kurban oluruz."

        İkramiyeyi ve birikimlerini devletin yanında olduklarını göstermek için bağışladıklarını dile getiren Filiz Çelik de "Devletimizin yanındayız. Devletimiz o büyük felaket olduğu zaman yaraları sardı, sarıyor ve saracaktır. İşte bu yaralar sarılırken çorbada bir nebze bizim de tuzumuz olsun istedik. Umarım bir domino taşı etkisi yaratırız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Algı davası
        Algı davası
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Emekli öğretmen çiftten, deprem bölgesi için 1 milyon liralık bağış
        Emekli öğretmen çiftten, deprem bölgesi için 1 milyon liralık bağış
        Sivasspor'da kupa mesaisi devam ediyor
        Sivasspor'da kupa mesaisi devam ediyor
        'Doğal akvaryum' Gökpınar Gölü dalış turizmine kapatıldı
        'Doğal akvaryum' Gökpınar Gölü dalış turizmine kapatıldı
        Sivas'ta hafif ticari araç devrildi; 6 yaralı
        Sivas'ta hafif ticari araç devrildi; 6 yaralı
        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Bülent Uygun: Kupa bizim için önem arz ediyor
        Bülent Uygun: Kupa bizim için önem arz ediyor