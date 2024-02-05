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        'Doğal akvaryum' Gökpınar Gölü dalış turizmine kapatıldı

        SİVAS'ın Gürün ilçesinde, turkuaz rengi ve berrak suyuyla 'doğal akvaryum' olarak nitelendirilen Gökpınar Gölü, dalış turizmine kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:10
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        'Doğal akvaryum' Gökpınar Gölü dalış turizmine kapatıldı
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        SİVAS'ın Gürün ilçesinde, turkuaz rengi ve berrak suyuyla 'doğal akvaryum' olarak nitelendirilen Gökpınar Gölü, dalış turizmine kapatıldı.

        İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta, turkuaz rengi ve berrak suyu ile turistlerin uğrak yeri olan Gökpınar Gölü, 2021 yılında 'Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak ilan edildi. Dört mevsim su sıcaklığının 11 derece olduğu, 1470 metre rakımda ve 10 metre derinliğindeki göl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın aldığı son kararla `kesin korunacak hassas alan´ olduğu gerekçesiyle dalış turizmine kapatıldı.

        Gölde 23 yıldır dalış turizmine ev sahipliği yapan Yıldız Doğa Sporları Spor Kulübü´nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Birçok anımızın olduğu, dalış camiasının göz bebeği, artık bizlere bu konuda hizmet vermeyecektir. Bugüne kadar tanıştığımız, birlikte güzel dalışlar yaptığımız değerli dalgıçlar, su altıyla bizimle tanışan öğrencilerimiz için teşekkür ederiz. Dalış için yeni yerler arayışımız sürüyor. İç sularımızdaki dalışa uygun yerleri keşfetmeye hazırız. Çok yakında sizlerle paylaşacağımız bir nokta üzerinde çalışmalarımız devam ediyor" denildi.

        Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, gölde artık dalışın yapılamayacak olmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Bu gölü dışarıdan görenler olduğu gibi, bir de bu işin sportif faaliyeti ve dalış anlamında önemli bir rolü vardı. Oraya da belli dönemlerde dalgıçlar dalıyordu. Gölün esas, altındaki o güzelliği herkes gördü" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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