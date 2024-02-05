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        Sivas'ta hafif ticari araç devrildi; 6 yaralı

        SİVAS'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:30
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        Sivas'ta hafif ticari araç devrildi; 6 yaralı
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        SİVAS'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında meydana geldi. H.K. (37) idaresindeki 58 NV 025 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.K. (60), F.Ç. (62), İ.I. (30), M.M.Ç. (10) M.K. (32) yaralandı. Yaralılar, kentte bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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