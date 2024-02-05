Emekli öğretmen çiftten, deprem bölgesi için 1 milyon liralık bağış

SİVAS'ta, 26 yıllık öğretmenliğin ardından emekli olan Filiz (55) ve Mehmet Çelik (59) çifti, aldıkları 1 milyon liralık emekli ikramiyelerini, 11 ili etkilenen asrın felaketinin yıl dönümünde, deprem bölgesine destek olmak için AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Sınıf öğretmenleri Mehmet Çelik ve eşi Filiz Çelik, 26 yıllık çalışma hayatlarının ardından geçen yıl emekli oldu. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çift, aldıkları 1 milyon liralık emekli ikramiyelerini depremin yıl dönümünde, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağışladı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, makamında bağışları yapan Çelik çiftine 'Teşekkür Belgesi' takdim etti.

'DEPREMİN YIL DÖNÜMÜNDE OLMASI ÇOK ANLAMLI'

Öğretmenleri tebrik eden Vali Yılmaz Şimşek, "Kendilerini bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Bu örnek davranışlarının yüzyılın felaketi dediğimiz deprem felaketinin yıl dönümünde gelmiş olması da ayrıca bir anlam taşıyor. Öğretmenlerimiz yıllarca hem öğrencilerine hem de topluma örnek oldular, topluma aydınlık saçtılar ama emekli olmalarına rağmen, halen örnek olmaya devam ediyorlar. İnanıyorum ki bu örnek ve anlamlı davranışları herkese örnek olur, her meslek mensubuna örnek olur ve bu anlamlı bağışların devamı gelir ve bu şekilde de hem Türk Silahlı Kuvvetlerimize savunma sanayimize hem de depremzedelerimize katkı sunmaya milletçe devam ederiz" dedi.

'BİZ BU ÜLKEYE KURBAN OLURUZ'

Çağdaş, toplumla barışık, vatanını ve ülkesini seven çocuklar yetiştirdiklerini söyleyen Mehmet Çelik, "Yıllarca çalıştık, sonunda emeklilik süremiz geldi. Devletimiz bize bir ikramiye layık gördü. Paramızı aldık herkes gibi planlar yaptık ama asrın felaketinin ardından hayallerimizi ertelemeye başladık. Bunlarla birlikte çok yakınımızda savaşlar oldu. En büyük acıyı çocuklar çekti. Çocuklar bizim hassas noktamız. Çocukların bu ülkede güvenli bir ülkede yaşaması gerektiğini gördük. 'Güvenli bir ülkede yaşayamadıktan sonra benim 1 milyonum olsa ne olur olmasa ne olur' dedik, 'Biz de varız' dedik. Bizim için çok anlamlı olan ikramiye, devletimizle, milletimizle paylaşınca anlamlıydı. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Biz bu ülkeye kurban oluruz" diye konuştu.

'DEVLETİMİZ VAR OLSUN'

Öğretmenlikten emekli olunmadığını belirten Filiz Çelik ise "Devletimiz o büyük felaket olduğu zaman o gün yaraları sardı, sarıyor ve saracaktır. İşte bu yaralar sarılırken çorbada bir nebze bizim de tuzumuz olsun istedik. Buna da manevi anlamı bizim için çok anlamlı olan bu ikramiyeyle bulunmak istedik. Devletimiz var olsun. Emekli oluyorsunuz ama öğretmenlik devam ediyor" ifadelerini kullandı.