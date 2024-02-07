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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:14 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:14
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:BG Grup 4 Eylül

        Hakemler: Atila Karaoğlan, Mehmet Akıncık, Suat Güz

        EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Burak Kapacak (Dk. 68 Yusuf Çağlar Kefkir), Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa (Dk.68 Alaaddin Okumuş), Camara, Emre Gökay (Dk. 59 Emrah Başsan), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 75 Muhammed Sinan Kaya), Charisis, Erdem Güleç (Dk. 119 Mehmet Talha Şeker), Koita (Dk. 68 Ziya Erdal), Njie

        Tümosan Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Karahan Yasir Subaşı (Dk.90+2 Guilherme), Soner Dikmen, Boateng (Dk. 67 Niko Rak), Prip (Dk. 68 Alassane Ndao), Yunus Mallı (Dk. 95 Uğurcanr Yazğılı), Moreno (Dk. 84 Sambou), Ethemi (Dk. 68 Oğulcan Ülgün)

        Gol: Dk. 109 Ahmet Oğuz (Tümosan Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Ahmet Oğuz, Dk. 36 Moreno (Tümosan Konyaspor) Dk. 35 Kerem Atakan Kesgin (EMS Yapı Sivasspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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