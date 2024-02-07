Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Atila Karaoğlan, Mehmet Akıncık, Suat Güz
EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Burak Kapacak (Dk. 68 Yusuf Çağlar Kefkir), Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa (Dk.68 Alaaddin Okumuş), Camara, Emre Gökay (Dk. 59 Emrah Başsan), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 75 Muhammed Sinan Kaya), Charisis, Erdem Güleç (Dk. 119 Mehmet Talha Şeker), Koita (Dk. 68 Ziya Erdal), Njie
Tümosan Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Karahan Yasir Subaşı (Dk.90+2 Guilherme), Soner Dikmen, Boateng (Dk. 67 Niko Rak), Prip (Dk. 68 Alassane Ndao), Yunus Mallı (Dk. 95 Uğurcanr Yazğılı), Moreno (Dk. 84 Sambou), Ethemi (Dk. 68 Oğulcan Ülgün)
Gol: Dk. 109 Ahmet Oğuz (Tümosan Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Ahmet Oğuz, Dk. 36 Moreno (Tümosan Konyaspor) Dk. 35 Kerem Atakan Kesgin (EMS Yapı Sivasspor)
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