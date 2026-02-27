Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas-Malatya kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

        Giriş: 27.02.2026 - 14:20
        GÜNCELLEME - Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas-Malatya kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

        Sivas'ın Ulaş ve Kangal ilçeleri arasında bulunan Yağdonduran Geçidi'nde etkili olan tipi ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Sivas-Malatya kara yolu, yapılan çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

        Bu arada Gürün-Pınarbaşı, Zara-Refahiye ve Kangal-Gürün kara yollarında etkili olan kar ve tipi nedeniyle tır ve çekicilerin geçişlerine izin verilmiyor.






