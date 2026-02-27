Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta kar ve tipide mahsur kalan işçiler kurtarıldı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan işçilerin imdadına İlçe Özel İdaresi ekipleri yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kar ve tipide mahsur kalan işçiler kurtarıldı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan işçilerin imdadına İlçe Özel İdaresi ekipleri yetişti.

        Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bulunan bir enerji firmasında çalışan 4 işçinin vardiya değişimi sırasında Çiçekliyurt köyünde araçlarıyla mahsur kaldığı kaydedildi.

        Kendi imkanlarıyla kurtulamayan işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği aktarılan açıklamada, ihbar üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

        Açıklamada, bölgeye sevk edilen ekiplerin mahsur kalan işçileri yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından kurtardığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte

        Benzer Haberler

        Bir dönem tamamen kuruyan nehir, yeniden coştu
        Bir dönem tamamen kuruyan nehir, yeniden coştu
        Sivas'ta 597 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı
        Sivas'ta 597 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı
        Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 597 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 597 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Ulaş Kaymakamı Eskimez ve Belediye Başkanı İlbey, jandarmayla iftarda bir a...
        Ulaş Kaymakamı Eskimez ve Belediye Başkanı İlbey, jandarmayla iftarda bir a...
        Sivas'ta ulaşıma kar engeli; Malatya kara yolu kapandı
        Sivas'ta ulaşıma kar engeli; Malatya kara yolu kapandı