Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Sivas-Malatya kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor.


        Ekipler, bölgedeki şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların geçişine izin vermiyor. Araçlar, Ulaş ilçesi girişinde bekletiliyor.

        Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yapılan uyarılara riayet etmeleri, alternatif güzergahları kullanmaları ve gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 597 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 597 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Ulaş Kaymakamı Eskimez ve Belediye Başkanı İlbey, jandarmayla iftarda bir a...
        Ulaş Kaymakamı Eskimez ve Belediye Başkanı İlbey, jandarmayla iftarda bir a...
        Sivas'ta ulaşıma kar engeli; Malatya kara yolu kapandı
        Sivas'ta ulaşıma kar engeli; Malatya kara yolu kapandı
        Tipide mahsur kalan santral işçileri 9 saat süren operasyonla kurtarıldı
        Tipide mahsur kalan santral işçileri 9 saat süren operasyonla kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Sivas'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
        GÜNCELLEME - Sivas'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
        Gürün'de eğitime bir gün ara verildi
        Gürün'de eğitime bir gün ara verildi