Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapatıldı

Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.



Sivas-Malatya kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor.





Ekipler, bölgedeki şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların geçişine izin vermiyor. Araçlar, Ulaş ilçesi girişinde bekletiliyor.



Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yapılan uyarılara riayet etmeleri, alternatif güzergahları kullanmaları ve gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmeleri istendi.

