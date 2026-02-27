Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 597 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 597 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 597 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 597 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 597 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve babasını rehin aldı! Biber gazıyla yakalandı
        Anne ve babasını rehin aldı! Biber gazıyla yakalandı
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Lütfen itibar etmeyin"
        "Lütfen itibar etmeyin"
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi

        Benzer Haberler

        Ulaş Kaymakamı Eskimez ve Belediye Başkanı İlbey, jandarmayla iftarda bir a...
        Ulaş Kaymakamı Eskimez ve Belediye Başkanı İlbey, jandarmayla iftarda bir a...
        Sivas'ta ulaşıma kar engeli; Malatya kara yolu kapandı
        Sivas'ta ulaşıma kar engeli; Malatya kara yolu kapandı
        Tipide mahsur kalan santral işçileri 9 saat süren operasyonla kurtarıldı
        Tipide mahsur kalan santral işçileri 9 saat süren operasyonla kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Sivas'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
        GÜNCELLEME - Sivas'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
        Gürün'de eğitime bir gün ara verildi
        Gürün'de eğitime bir gün ara verildi
        Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı
        Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı