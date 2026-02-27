Canlı
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta resim yarışmasında dereceye giren öğrenci ödüllendirildi

        Sivas'ta düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği" temalı resim yarışmasında il ikincisi olan öğrenci, okul yönetimi tarafından ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Burhan Haksever İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Bilgehan Yaraş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmasında il ikincisi oldu.

        Okul Müdürü Kenan Sarı, dereceye giren öğrencisine çeşitli hediyeler verdi.

        Öğrencisini başarısından dolayı tebrik eden Sarı, "Su, sadece bir kaynak değil, yaşamın kendisidir. Bilgehan’ın bu bilinci bir projeye dönüştürerek derece alması, okulumuzun çevre duyarlılığının en güzel kanıtıdır. Sadece bir ödül kazanmadı, aynı zamanda suyun her damlasının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı." dedi.

        Sarı, Bilgehan Yaraş ve sınıf öğretmeni Songül Karaca'ya başarılarının devamını diledi.

        Bilgehan Yaraş ise il ikincisi olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

        Kendisine destek olan okuluna ve öğretmenlerine teşekkür eden Yaraş, "Dünyamızın sınırlı kaynaklarını korumak hepimizin görevi. Çizdiğim resim ile bu konuda küçük de olsa bir farkındalık yaratabildiysem ne mutlu bana. Destekleri için okul müdürüme ve öğretmenime teşekkür ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

