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        Sivas'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı

        SİVAS'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si sağlık personeli, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 19:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:10
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        Sivas'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
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        SİVAS'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si sağlık personeli, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi kavşağında meydana geldi. Kampüsten çıkan Abdullah Özbilgin yönetimindeki 38 NU 818 plakalı otomobil ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine giden Abdullah Ayyüce idaresindeki 58 BP 290 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil ile ambulans sürücüsü ve sağlık personeli Dilek Özmeşe yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Özbilgin'i bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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