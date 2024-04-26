85 yaşındaki görme engelli, 3'üncü kattan düşerek öldü

Gürdaş'ın cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Alibaba Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Apartmanın bahçe kısmında İbrahim Gürdaş'ın zeminde hareketsiz yattığını gören apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Adeli Gürdaş ile yaşayan İbrahim Gürdaş'ın, yapılan ilk incelemede 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştüğü belirlendi.

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