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        85 yaşındaki görme engelli, 3'üncü kattan düşerek öldü

        SİVAS'ta, 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen görme engelli İbrahim Gürdaş (85), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 20:58 Güncelleme: 26.04.2024 - 21:00
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        85 yaşındaki görme engelli, 3'üncü kattan düşerek öldü
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        SİVAS'ta, 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen görme engelli İbrahim Gürdaş (85), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Alibaba Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Apartmanın bahçe kısmında İbrahim Gürdaş'ın zeminde hareketsiz yattığını gören apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Adeli Gürdaş ile yaşayan İbrahim Gürdaş'ın, yapılan ilk incelemede 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştüğü belirlendi. 

        Gürdaş'ın cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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