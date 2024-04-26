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        Sivas'ta silahla ateş ettiği tespit edilen 28 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

        Sivas'ta 2024 yılı içerisinde silahla ateş ettiği tespit edilen 28 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:52
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        Sivas'ta silahla ateş ettiği tespit edilen 28 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
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        Sivas'ta 2024 yılı içerisinde silahla ateş ettiği tespit edilen 28 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, düğün ve eğlencelerde “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma” anlayışıyla çalışmalar yapıldığı belirtildi.

        Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde silahla ateş ettiği tespit edilen 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ve 13 tabanca ile 5 av tüfeği ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Ayrıca sorumluluk bölgemizdeki tüm muhtarlara mesaj gönderilerek bilgilendirme yapılmıştır. Sivas İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik düğün ve eğlence evlerini cenaze evlerine çevirmemeleri ve silah atılmaması amacıyla tüm tedbirler kararlık ve gayretle sürdürülecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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