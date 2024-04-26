Sivas'ta silahla ateş ettiği tespit edilen 28 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Sivas'ta 2024 yılı içerisinde silahla ateş ettiği tespit edilen 28 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, düğün ve eğlencelerde “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma” anlayışıyla çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde silahla ateş ettiği tespit edilen 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ve 13 tabanca ile 5 av tüfeği ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca sorumluluk bölgemizdeki tüm muhtarlara mesaj gönderilerek bilgilendirme yapılmıştır. Sivas İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik düğün ve eğlence evlerini cenaze evlerine çevirmemeleri ve silah atılmaması amacıyla tüm tedbirler kararlık ve gayretle sürdürülecektir."