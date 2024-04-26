Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Suşehri'nde öğrencilere yangın ve deprem eğitimi verildi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, öğrencilere yönelik yangın ve deprem eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:14 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suşehri'nde öğrencilere yangın ve deprem eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, öğrencilere yönelik yangın ve deprem eğitimi verildi.

        Suşehri Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri Esenyaka köyünde Şehit Sezai Seven Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilere yönelik yangın ve deprem anında alınması gereken önlemeler hakkında uygulamalı eğitim verdi.

        Suşehri Belediyesi İtfaiye Amiri Yalçın Kırılmaz, bölgenin Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olduğunu söyleyerek, öğrencilere yangın ve deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlattı.

        Öğrenilen her bilginin hayat kurtardığını vurgulayan Kırılmaz, "Depreme karşı, yangına karşı her zaman hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Önemli olan o anda ne gibi acil önlem almalıyız. Bu konuları iyi öğrenmemiz gerekir. " dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Konyaspor maçına hazır
        Sivasspor, Konyaspor maçına hazır
        Sivas'ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
        Sivas'ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Sivas'ta silahla ateş ettiği tespit edilen 28 kişi hakkında yasal işlem yap...
        Sivas'ta silahla ateş ettiği tespit edilen 28 kişi hakkında yasal işlem yap...
        Zara'da Çakmaktaş anısına hatıra ormanı oluşturuldu
        Zara'da Çakmaktaş anısına hatıra ormanı oluşturuldu
        Sıcak geçen ilkbahar KKKA vakalarını mevsiminden önce artırdı
        Sıcak geçen ilkbahar KKKA vakalarını mevsiminden önce artırdı