Sivasspor - Çaykur Rizespor : 2-1

61'iinci dakikada Rize savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Uğur sol kanattan ceza alanına ortaladı. Arka direkte Sonko kafayla dokundu, takımının ve kendisinin 2'nci golünü kaydetti: 2-1.

8'inci dakikada gelişen Çaykur Rize atağında sol kanattan Olawoyin'in ceza alanına gönderdiği topa altı pas içerisinde Varesanovic dokundu ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u son bölümlerini 10 kişi tamamladığı maçta savunma oyuncusu Sonko'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar puanını 17'ye yükseltirken, Rizespor 10 puanda kaldı.

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