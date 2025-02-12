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        Sivas'ta okullara 'kar' tatili

        SİVAS'ta yarın beklenen kar nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 21:22 Güncelleme: 12.02.2025 - 21:22
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        Sivas'ta okullara 'kar' tatili
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        SİVAS'ta yarın beklenen kar nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

        Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde gece saatlerinde başlaması ve sabah saatlerinde kuvvetli şekilde etkisini artırması tahmin edilen karın ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayına neden olabileceği belirtilerek, "Muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki aşağıda açıklanan duruma uyan kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel, malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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