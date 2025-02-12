Sivas'ta 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A'yi (43) düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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